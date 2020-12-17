З початку року з вини п’яних водіїв сталося понад 4 тисячі ДТП – патрульна поліція

Через кермування транспортними засобами у стані сп’яніння за 11 місяців поточного року в Україні сталося 4118 дорожньо-транспортних пригод, повідомила Патрульна поліція України.

«Загинуло (за 11 місяців – ред.) 97 людей, травмувалося 1425 людей», – повідомили у поліції.

Патрульні звернулися до водіїв напередодні свят: «Не псуйте свята, не сідайте за кермо навіть після «та я трохи».

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Торік, за даними патрульної поліції, на дорогах України у стані алкогольного сп’яніння було виявлено понад 115 тисяч водіїв.