У ДТП в Україні в 2019-му загинули понад 3,4 тисячі людей – поліція

В Україні за 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3454 людини і 32 736 – травмовані, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 5 лютого у Facebook.
Зокрема, за його словами, у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, у яких 164 дитини загинули і 4435 – травмовані.
Загалом кількість ДТП на дорогах України у 2019 році сягнула 160 675 випадків.
«Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року – це 10% від усіх ДТП. У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою – 10% від усіх загиблих у 2019 році. Пік травматизму спостерігався у липні та серпні – 19% від усіх травмованих у 2019 році. П’ятниця та субота – дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами)», – написав Білошицький.
За його словами, за часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.
Найпоширеніші види ДТП:
- зіткнення (63%),
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),
- наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.
Основні причини ДТП із потерпілими:
- перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);
- порушення правил маневрування – 5676 (22%);
- порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);
- недотримання дистанції – 1967 (8%);
- порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).
Торік у поліції заявляли, що 2018 рік показав позитивну динаміку в контексті зареєстрованих ДТП.
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