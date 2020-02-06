У ДТП в Україні в 2019-му загинули понад 3,4 тисячі людей – поліція

В Україні за 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3454 людини і 32 736 – травмовані, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький 5 лютого у Facebook.

Зокрема, за його словами, у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, у яких 164 дитини загинули і 4435 – травмовані.

Загалом кількість ДТП на дорогах України у 2019 році сягнула 160 675 випадків.

«Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року – це 10% від усіх ДТП. У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою – 10% від усіх загиблих у 2019 році. Пік травматизму спостерігався у липні та серпні – 19% від усіх травмованих у 2019 році. П’ятниця та субота – дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами)», – написав Білошицький.

За його словами, за часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.

Найпоширеніші види ДТП:

зіткнення (63%),

наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),

наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.

Основні причини ДТП із потерпілими:

перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);

порушення правил маневрування – 5676 (22%);

порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);

недотримання дистанції – 1967 (8%);

порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

Торік у поліції заявляли, що 2018 рік показав позитивну динаміку в контексті зареєстрованих ДТП.