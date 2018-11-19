ООН: щороку у ДТП гине 1,25 мільйона людей

Щороку у дорожньо-транспортних-пригодах гине 1,25 мільйона людей, від 20 до 50 мільйонів отримують травми. Про це повідомили в ООН 18 листопада – у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП.

«Аварії на дорозі є основною причиною смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років. Половина всіх випадків смерті в дорожньо-транспортних пригодах припадає на пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів», – ідеться у повідомленні.

За прогнозами ВООЗ, до 2020 року травматизм унаслідок ДТП може стати третьою з основних причин загибелі та каліцтв. Основні причини аварій – перевищення швидкості, вживання алкоголю, порушення правил технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!