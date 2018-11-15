Поліція: за перший місяць роботи TruCam накладені штрафи на понад 2 млн гривень

За перший місяць роботи камер фіксації перевищення швидкісного режиму на дорогах TruCam накладені штрафи на суму в майже 2,3 мільйона гривень, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Він заявив, що водії добровільно сплатили 1,325 мільйона гривень штрафів.

За його словами, у період з 16 жовтня до 13 листопада за перевищення встановлених обмежень швидкості руху винесені ​8 123 постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

За даними Білошицького, за 10 місяців 2018 року у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 2651 людина.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальностіводіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості.

У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

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