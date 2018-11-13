З початку роботи в Україні TruCam зафіксовано понад 8 тисяч випадків перевищення швидкості – поліція

З моменту впровадження системи TruCam патрульна поліція зафіксувала понад 8 тисяч випадків перевищення швидкісного режиму на дорогах. Про це на прес-конференції 13 листопада розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він нагадав, що систему запустили 15 жовтня.

«Станом на сьогодні за менше як місяць використання ми маємо понад 8 тисяч зафіксованих випадків перевищення дозволеної швидкості руху, 8 тисяч складених матеріалів щодо перевищення дозволеної швидкості руху», – розповів Білошицький.

Він додав, що подібні заходи спрямовані на попередження правопорушень, щоб «знизити швидкість на наших дорогах».

За словами Білошицького, за 10 місяців 2018 року у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 2651 людина.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальностіводіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості. У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

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