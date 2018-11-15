Патрульна поліція: проїзд на дорогах державного значення забезпечений

Патрульна поліція України повідомляє, що зранку 15 листопада забезпечений проїзд транспорту на дорогах державного значення.

«Стан покриття на трасах державного значення в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях засніжений. У більшості західних та північних областей мокрий», – уточнюють у поліції.

У день першого снігу, 14 листопада, в Києві поліція зафіксувала близько півтисячі ДТП лише до 18:00.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада.

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