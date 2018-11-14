Сніг у Києві: поліція отримала майже 500 звернень про ДТП

Станом на 18 годину поліція отримала 498 звернень про ДТП у Києві.

«Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху! Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані», – ідеться у повідомленні патрульної поліції.

Правоохоронці нагадали, що ДТП можна оформити без виклику поліції, заповнивши Європротокол, електронна форма якого доступна за посиланням dtp.mtsbu.ua.

Станом на 13.00 повідомлялось про 300 ДТП в Києві.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада.

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