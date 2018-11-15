Поліція: у день першого снігу на дорогах трапилися 1358 ДТП

14 листопада, у день першого снігу, на українських дорогах трапилися 1358 дорожньо-транспортних пригод, повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 11 людей загинули, 96 отримали травми.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив масові ДТП тим, що 30 відсотків водіїв не змінили літню гуму на зимову.

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