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15 Листопад 2018, Київ 00:50
Новини | Події

Омелян про масові ДТП: 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову

Омелян: За добу – понад 1000 ДТП по всій країні

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що за добу в Україні сталося понад тисячу ДТП.

«За добу – понад 1000 ДТП по всій країні. З них, лише у Києві – 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті. А загалом, пасками безпеки користується не більше 23% громадян, згідно останніх соцопитувань. Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібання паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто. Бережіть себе!», – зазначив міністр.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада. Правоохоронці повідомили про сотні аварій протягом дня.

У ДСНС попереджають, що сніг у Києві йтиме і вночі.
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