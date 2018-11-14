ДСНС: сніг у Києві йтиме і вночі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про мокрий сніг і ожеледицю у Києві та деяких областях України в ніч на 15 листопада.

«За даними Укргідрометцентру, вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця», – ідеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що через негоду очікуються «незначні ускладнення руху транспорту».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 листопада попередила, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

Сніг у Києві розпочався близько 9:00 14 листопада. Правоохоронці повідомили про сотні аварій протягом дня.

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