Дикі затори, безліч ДТП і багато снігу: знову винен Кличко?

Снігопад в українській столиці розпочався ще о 9-й ранку 14 листопада, але рух у місті був ускладнений протягом цілого дня. За різними підрахунками, в Києві протягом дня сталось близько 500 ДТП. Хто ж винен у такій кількості дорожньо-транспортних пригод? Стихія? Комунальники? Чи може самі водії? Радіо Свобода зібрало думки із соцмереж.

Синоптики попереджали заздалегідь про ускладнення погодних умов 14 листопада в Києві, столичній області і в цілому в північних і центральних областях України​. Тим не менш, столиця знову не була готова до першого снігу – кілометрові затори, аварії та ковзання на дорогах стали атрибутом дня.

Голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв вбачає проблему не стільки в роботі комунальників, скільки в підготовці самих водіїв.

До цієї думки долучається й міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Немає мозку – не виїжджай. Немає совісті – не виїжджай», – пише блогер та телеведучий Олексій Мочанов.

Так сьогодні виглядав Голосіївський район:

Дописувач Владислав Антонов коментує реакції деяких користувачів соцмереж щодо зимової гуми. В діалозі на скріншоті припускають, що в людей просто немає грошей замінити гуму.

А ось так сьогодні було на київському Подолі:

Корисний лайфхак від користувача твіттера:

«Сильно сумніваюся, що люди, які купили авто за 1,5тис$, будуть купувати до нього зимову гуму за 500», – пише журналістка Тетяна Даниленко.

Чи реально було «перевзути» автомобіль вчора? Політолог Олексій Панич пише, що було можливо.

Судячи з усього, київський ресурс про дорожньо-транспортні пригоди настільки втомився публікувати новини, що закликав користувачів не допомагати тим, хто все ж виїхав на літній гумі.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало звітує про кількість зафіксованих ДТП.

​Один із постраждалих в ДТП в Києві отримав важку травму.

Тим часом багато киян пересіли на метро:

Дехто все ж згадує про те, що й комунальники не були готові до зими.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує, що сніг все-таки прибирають.

Киянин із масиву Виноградар підтверджує, що місто все-таки чистять:

Автомобілі в Києві буквально ковзали:

А дехто просто жартує:

Тож, думки користувачів соцмереж розділились. Дехто звинувачував київську владу, дехто негоду, дехто безвідповідальність водіїв. Але залишились й ті, хто просто насолоджувався зимовою казкою.

Тим часом, правоохоронці нагадали, що ДТП можна оформити без виклику поліції, заповнивши європротокол, електронна форма якого доступна за посиланням dtp.mtsbu.ua.