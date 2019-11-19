З 20 листопада на дорогах України збільшиться кількість ділянок з TruCAM

Із 20 листопада на дорогах України додається 57 ділянок, де працюватимуть прилади TruCAM. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках», – заначив Білошицький.

З картою та переліком місць можна ознайомитися за посиланням.

Білошицький нагадав, що на ділянках з TruCAM встановлені відповідні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію.

«Застерігаю водіїв, що перевищення безпечної швидкості руху – це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. Тому перш ніж щосили тиснути на педаль газу – думайте про наслідки», – додав він.

У поліції зазначили, що з початку використання TruCAM у жовтні 2018 року патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тисяч порушників.