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19 листопада 2019, Київ 14:23
Новини | Події

З 20 листопада на дорогах України збільшиться кількість ділянок з TruCAM

Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM

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Із 20 листопада на дорогах України додається 57 ділянок, де працюватимуть прилади TruCAM. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках», – заначив Білошицький.

З картою та переліком місць можна ознайомитися за посиланням.

Білошицький нагадав, що на ділянках з TruCAM встановлені відповідні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію.

«Застерігаю водіїв, що перевищення безпечної швидкості руху – це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. Тому перш ніж щосили тиснути на педаль газу – думайте про наслідки», – додав він.

У поліції зазначили, що з початку використання TruCAM у жовтні 2018 року патрульні притягнули до відповідальності понад 350 тисяч порушників.

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