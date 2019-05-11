З понеділка на дорогах України збільшиться кількість камер вимірювання швидкості – Білошицький

З понеділка, 13 травня, на дорогах України будуть працювати 100 приладів з вимірювання швидкості TruCam, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«До тих 75, що вже працюють, додаємо ще 25 – на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості», – повідомив Білошицький.

Він уточнив, що робота встановлення камер побудована таким чином, що публікується карта з нанесенням ділянок використання приладів, стоять попереджувальні знаки в місцях вимірювання і службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

TruCam – прилад з вимірювання швидкості лазерним променем на відстані до 1200 метрів, швидкість його роботи – 3 фотокадри за секунду. Завдяки GPS камера може точно фіксувати координати. Ці портативні пристрої вимірювання швидкості запрацювали в тестовому режимі у жовтні минулого року на дорогах міжнародного та державного значення.