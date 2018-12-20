Система фотофіксації порушень ПДД буде запроваджена з першої половини 2019 року – Князєв

Система автоматичної фото- та відеофіксації правопорушень на дорогах почне працювати в повному обсязі в першій половині наступного року, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Думаю, що в першому кварталі наступного року ми відзвітуємо про запуск пілотних проектів, а до кінця півріччя фото- і відеофіксація почне працювати в усій країні», – сказав Князєв.

Він зазначив, що наразі поліцейські використовують ручний прилад фіксації швидкості TruCam. За два місяці вже винесли 18 тисяч постанов про правопорушення, із водії стягнули 4 мільйонів гривень штрафів.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. У цей день закінчився пілотний режим із контролю швидкості.

У поліції нагадали, що за перевищення більш як на 20 кілометрів на годину накладається штраф у розмірі 255 гривень, за перевищення більш як на 50 кілометрів на годину – 510 гривень.