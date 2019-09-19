Збільшується кількість ділянок, де використовують камери вимірювання швидкості – Білошицький

З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових ділянок, де використовуються прилади вимірювання швидкості TruCAM. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено вісім існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM», – розповів Білошицький.

За його словами, загалом на дорогах зараз використовують 100 таких приладів. Про їх використання повідомляють спеціальні дорожні знаки. Крім того, у місцях фіксації порушень має знаходитися службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками, нагадав Білошицький.

За його інформацією, від жовтня 2018 року, коли почали використовувати TruCAM, патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов за перевищення швидкості.

TruCam – прилад з вимірювання швидкості лазерним променем на відстані до 1200 метрів, швидкість його роботи – 3 фотокадри за секунду. Завдяки GPS камера може точно фіксувати координати. Ці портативні пристрої вимірювання швидкості запрацювали в тестовому режимі у жовтні минулого року на дорогах міжнародного та державного значення.