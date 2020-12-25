На трасі Київ – Харків перекинулася вантажівка, рух на ділянці заблоковано – поліція

На автодорозі М-03 Київ – Харків на 55 кілометрі у напрямку Харкова перекинулася вантажівка, через що заблокований рух, повідомила патрульна поліція Київської області.

«Поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Об’їзд здійснюється по зустрічний смузі», – йдеться в повідомленні.

У поліції закликали водіїв бути обережними і за можливості утриматися від поїздки за згаданим маршрутом.

Про постраждалих внаслідок ДТП у поліції не інформують.