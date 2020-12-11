Ожеледь у Києві: в поліції назвали кількість ДТП за минулу добу

У Києві минулої доби, коли в місті на тлі мінусової температури йшов дощ, на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, сім із цих повідомлень стосувалися ДТП із загиблими або травмованими. Внаслідок автопригод загинули дві людини і шестеро були травмовані.

На території України за минулу добу зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП, з яких 84 – повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Вісім людей загинули і 99 були травмовані, повідомив Білошицький.

«Як завжди, зима приходить неочікувано – не всі водії були готові до зміни погодних умов, більше того… знайшлися й ті, хто виїхав учора на літній гумі», – написав він у фейсбуці.

При цьому, за словами Білошицького, спостерігається зменшення «порушень швидкості», які зафіксовані в автоматичному режимі.

«Вчора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник», – додав він.

Тим часом, за даними Укргідрометцентру, у Києві й Київській області вночі 11 та вдень 12 грудня далі буде ожеледь, на дорогах ожеледиця ( І рівень небезпечності, жовтий); 12 грудня в Україні на дорогах ожеледиця; вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і у північних областях ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.