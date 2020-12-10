ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у Києві

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов 10 грудня.

Так, у Києві та Київській області сьогодні ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Окрім того, сьогодні вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

«10-11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні вдень -1…+1 градус. Вдень можливий дощ, мокрий сніг.