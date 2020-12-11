Ускладнення погоди в Україні: обмежень в русі на дорогах немає, частково без електрики понад 170 міст і сіл

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти у трьох областях, а зокрема Київській, Житомиріській та Чернівецькій.

«10 грудня в зв’язку з погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, на час проведення обробки дорожнього покриття спецтехнікою Служби автомобільних доріг, було введено тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Станом на 7:00 11 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні, крім південного сходу та сходу, мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, на заході та півдні країни 2-9° тепла. Удень на Приазов’ї пориви вітру 15-20 м/с. Вранці 11 грудня у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).