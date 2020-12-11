Сильна ожеледиця у Києві: комунальники скаржаться, що дороги доводиться обробляти по кілька разів

У столичному підприємстві «Київавтодор» повідомили, що комунальники працювали усю ніч через сильну ожеледицю у Києві.

«Дорожники Києва безперервно боряться зі стихією уже 15 годин. Завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів. Коли столиця відпочивала, обробка вулично-дорожньої мережі не зупинялась. Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання (272 працівника). Вночі метеоумови також були складними. Опади тривали до 6 ранку за температури близько -1°С. Тож, доводится обробляти одні й ті ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з магістральних вулиць мокрий сніг прибирали за допомогою колон спецтехніки.

«Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами усі вулиці, які перебувать на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту. Однак хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, звертаємось до них не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами», – звернулися у «Київавтодорі».

Раніше у ДСНС із посиланням на Службу автомобільних доріг України повідомили, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено, обмежень руху немає.

Рятувальники застерігають: погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні, крім південного сходу та сходу, мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, на заході та півдні країни 2-9° тепла. Удень на Приазов’ї пориви вітру 15-20 м/с. Вранці 11 грудня у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман.