У «Київпастрансі» повідомили про відхилення комунального транспорту від графіка через негоду

Столичне комунальне підприємство «Київпастранс» повідомило у п’ятницю вранці про викликані ускладненням погодних умов затримки в русі транспорту.

«Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введене оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху у зв’язку з складними погодними умовами», – йдеться в повідомленні підприємства на сторінці у Telegram.

У «Київавтодорі» тим часом повідомляють про продовження від ночі робіт із оброблення доріг і тротуарів у місті в умовах ожеледиці. У підприжмстві відзвітували, що загалом з початку негоди використали 2143 тонни солі, майже 100 тонн піскосоляної суміші та понад 258 тонн рідких хлоридів.

Раніше у ДСНС із посиланням на Службу автомобільних доріг України повідомили, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено, обмежень руху немає.

Рятувальники застерігають: погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Синоптики прогнозують сьогодні ожеледь та ожеледицю у північних та центральних областях України.