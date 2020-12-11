Київ перетворився на «ковзанку» (огляд соцмереж)

11 грудня Київ потерпає від ожеледиці після того, як у мінусову температуру задощило. Як реагують мешканці столиці на незручності та як з ними борються комунальники? Радіо Свобода зібрало реакцію соцмереж.

Користувачі активно обговорюють негоду та діляться світлинами вулиць, які «перетворились на ковзанку».

В одному зі столичних дворів влаштували веселощі: поковзати вийшов динозавр (не справжній, звісно).

Кияни скаржаться, що ціни на таксі через ожеледицю зросли.

Так було ввечері на Андріївському узвозі – дитина, судячи з відео, так і не змогла подолати слизький підйом і пішла іншою дорогою.

Домашнім улюбленцям також складно через слизькі дороги.

Як повідомляє «Київпастранс», у столиці 11 грудня зранку на усіх маршрутах громадського транспорту ввели оперативне положення – це означає, що він курсує не за графіком.

У «Київавтодорі» розповіли, що комунальникам довелося працювати всю ніч через сильну ожеледицю.

«Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами усі вулиці, які перебувають на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту. Однак хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці», – додали в Київській міській державній адміністрації.