Після зимових канікул школярі у Києві будуть вчитися дистанційно – Кличко

Після зимових канікул, під час суворого карантину, що уряд планує запровадити в січні, школярі розпочнуть навчання в дистанційному режимі, повідомив на брифінгу мер Києва Віталій.

«Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ»», – повідомив Кличко.

За його словами, заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – із 31 грудня до 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі – із 18 до 24 січня.

«У разі подовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо вимушені подовжити і дистанційне навчання у школах та закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садочків – вони працюватимуть у звичному режимі», – сказав Кличко.

Станом на сьогодні у Києві від початку пандемії захворіли 88 317 людей, 1551 померли, понад 27 тисяч – одужали.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.