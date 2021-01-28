Укравтодор: на півдні і в центрі через сильний сніг і вітер вперше за 3 роки оголосили червоний рівень небезпеки

У південних і центральних областях України через інтенсивний снігопад і сильний вітер вперше за майже три роки оголошено ІІІ (червоний) рівень небезпеки, повідомляє «Укравтодор». За повідомленням, там триває ліквідація наслідків негоди.

«1305 дорожників не спали цієї ночі, борючись із негодою у південних та центральних областях… Робота снігоприбиральної техніки не зупиняється вже другу добу. Втім, потужний сніговий циклон призвів до того, що подекуди у переметах застрягли легківки, вантажівки та автобуси… Боротьба з наслідками негоди триває досі. Стихія не вщухатиме протягом доби 28 січня», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укравтодору», на Одещині дорожники разом із ДСНС визволили зі снігових заметів 296 транспортних засобів, серед яких було три карети швидкої медичної допомоги. Витягували зі снігу швидку і на Полтавщині. Також там відбуксирували чотири вантажівки.Кілька десятків автобусів та вантажівок довелося «визволяти із перемету» і в Кіровоградській області.

У Миколаївській області разом з рятувальниками дорожники допомогли виїхати 15 транспортним засобам.

В «Укравтодорі» додали, що червоний рівень небезпечності зберігається в Одеській і Миколаївській областях. Там може випасти до 40 сантиметрів снігу. Вітер посилиться до 15-20 м/с, буде сильна хуртовина, налипання мокрого снігу.

Сильний мокрий сніг із налипанням буде у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській.

З огляду на сніговий циклон водіїв закликають утриматися від поїздок у центральних та південних областях.

«Укравтодор» вранці 28 січня повідомляв про обмеження руху транспорту на дорогах Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській Полтавській та Київській областях.