Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та ожеледицю на дорогах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах.

«30-31 сiчня у зв’язку із снігопадами та хуртовинами на високогiр'ї Закарпатської області; 31 сiчня – на високогiр'ї Івано-Франківської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», – повідомили в ДСНС.

Крім того, рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах 30-31 січня. Винятком стане південно-східна частина країни.

1 лютого в більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях прогнозують значний сніг, вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 метрів на секунду.