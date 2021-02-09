КМДА: дороги столиці вночі чистили 459 одиниць техніки та майже 250 працівників

Упродовж ночі через сильні снігопади на дорогах Києва працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників з бригад ручного прибирання. Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані «Київавтодору».

Магістральні вулиці столиці чистили колони спецтехніки.

«Через те, що опади не припиняються, розчищені дороги й тротуари швидко засипає знову. Тож дорожники прибирають автошляхи від снігу повторно», – мовиться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що, за прогнозами, снігопад триватиме і в середу. Жителів столиці просять не користуватися власними авто під час снігопаду та не лишати їх на узбіччях чи крайніх смугах доріг.

Водіїв просять, за можливості, надавати перевагу спецтраспорту, який очищає вулиці.

В «Укравтодорі» повідомляли, що, станом на ранок 9 лютого, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком окремих ділянках автодоріг, де діють обмеження на рух великогабаритного транспорту.