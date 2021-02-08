В «Укравтодорі» повідомили, де обмежено рух дорогами через негоду

У держагенстві автомобільних доріг «Укравтодор» повідомили, що через снігопади і складні погодні умови наразі обмежено рух автотранспорту на окремих ділянках доріг у кількох областях України.

«З метою проведення снігоочисних робіт та для уникнення скупчення автотранспорту на проїзній частині доріг введені тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту в областях», – повідомили у відомстві.

Обмеження стосуються доріг у Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях.

Із переліком ділянок доріг з обмеженнями в русі можна ознайомитися тут.

Повідомляється, що із 15:00 заборонено транзитний рух великовагового транспорту через Київ.

«Інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту в областях буде надаватись додатково. Водіям великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень, просимо користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг», – заявили в «Укравтодорі».

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 18:00 понеділка спостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та м. Київ. У Закарпатській області – невеликий дощ.

«Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 72 транспортних засобів та надано допомогу 175 особам. Рух залізничного транспорту забезпечено. Аеропорти, за винятком міст Вінниця та Чернівці, працюють у штатному режимі», – повідомили у ДСНС.

За інформацією синоптиків, 9 лютого, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім південних та Закарпатської областей, ожеледиця; вночі у північних та Харківській областях значний сніг, хуртовини, в центральних областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря вночі 5-10° морозу, у південних областях 0-3° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях 7-12° тепла.

На Київщині вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.