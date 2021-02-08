ДСНС: в Україні працюють майже 4900 пунктів обігріву

В Україні через зниження температури облаштовано 4 883 пункти обігріву. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, місцева влада облаштувала 4 867 стаціонарні пункти, а безпосередньо ДСНС створено 16 мобільних пунктів обігріву.

«Загалом, упродовж доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей, з них до ДСНС – 69 осіб», – мовиться у повідомленні.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.