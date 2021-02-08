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08 лютого 2021, Київ 13:02
Новини | Події

ДСНС: в Україні працюють майже 4900 пунктів обігріву

Місцева влада облаштувала 4 867 стаціонарні пункти, а безпосередньо ДСНС створено 16 мобільних пунктів обігріву.

В Україні через зниження температури облаштовано 4 883 пункти обігріву. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, місцева влада облаштувала 4 867 стаціонарні пункти, а безпосередньо ДСНС створено 16 мобільних пунктів обігріву.

«Загалом, упродовж доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей, з них до ДСНС – 69 осіб», – мовиться у повідомленні.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

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