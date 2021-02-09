«Укравтодор»: проїзд на дорогах загального користування забезпечено з окремими обмеженнями

За інформацією «Укравтодору», станом на ранок 9 лютого, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

Зокрема, з 15:00 8 лютого заборонений в’їзд до Києва великогабаритного транспорту. Рух вантажівок обмежено і на трасах Київської області.

На території Вінницької області обмежили рух транспорту на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між селищем Торчин та селом Шклинь, щоб забезпечити роботу снігоприбиральної техніки. В області також є обмеження на рух вантажівок.

«Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей засніжене, в окремих місцях снігові перемети. На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей сніг (за ніч до 10 см на ґрунті), в Івано-Франківській області дощ. Покриття доріг мокре та місцями засніжене. Температура повітря коливається від -7 до +3 градусів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що на дорогах державного значення покриття обробляють протиожеледними матеріалами та розчищають проїзну частину від снігу.

Як звітують у ДСНС, рятувальники відбуксирували 279 транспортних засобів, зокрема 13 «швидких» та 10 автобусів, допомогу надали 500 людям.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучили близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць техніки, в тому числі від «Укравтодору» 1 939 осіб та 1 667 одиниць техніки, від ДСНС 435 осіб та 120 одиниць техніки.