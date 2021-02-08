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08 лютого 2021, Київ 22:10
Новини | Події

КМДА закликає залишати дітей вдома через негоду та не користуватися власним транспортом

У Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с

Київська міська державна адміністрація закликає залишати дітей вдома через негоду.

«Усі школи та дитячі садки столиці працюватимуть. Проте у зв’язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах та зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома», – заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що не варто без нагальної потреби користуватися власним транспортом та закликав не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.

За інформацією Українського гідрометцентру, у Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

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