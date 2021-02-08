Укрзалізниця: поїзди курсують за графіком, попри негоду

Погіршення погодних умов і рясний снігопад не завадили безперебійній роботі залізничного транспорту, «Укрзалізниця» працює у штатному режимі, затримок поїздів, викликаних негодою не зафіксовано, повідомили у пресслужбі компанії.

«Так, за останню добу (з 7:00 7 лютого по 7:00 8 лютого) у заходах із снігоборотьби на об’єктах залізничного транспорту було задіяно 2378 залізничників. За вказаний період було очищено від снігу майже 5,2 тис. стрілочних переводів, 474 технологічні проїзди, 143 пасажирські платформи», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що готуються працювати у посиленому режимі.

«Найближчими годинами Україну накриє сніговий циклон та хуртовини, через що очікуються перекриття доріг та закриття аеропортів протягом тижня. «Укрзалізниця» готується працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити безперервність руху, резервні вагони та склади потягів стоять напоготові. Так, зі Львова до Києва сьогодні відправляється 13 поїздів, при цьому спеціалісти УЗ пильно стежать за населеністю цих потягів і готові додавати місця у зв’язку з затримкою рейсів із львівського аеропорту імені Данила Галицького», – повідомили у компанії.

За прогнозом синоптиків, в Україні цього тижня будуть сильні снігопади і мороз. Водіїв попереджають про можливі обмеження на дорогах.