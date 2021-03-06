Тіла загиблих у ДТП в Польщі відправлять в Україну після ідентифікації – генконсул у Любліні

У лікарнях у різних містах Польщі перебувають 35 українців, травмованих у ДТП з рейсовим автобусом, повідомив Радіо Свобода генеральний консул у Любліні Василь Павлюк. Він також підтвердив, що жертвами аварії, яка сталася вночі 6 березня на трасі неподалік Перемишля, стали шестеро громадян України, тіла загиблих, за словами дипломата, відправлять в Україну після ідентифікації.

«Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у готелі в Ярославі. Частина з них мають легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому», – розповів Радіо Свобода Василь Павлюк.

В автобусі, який їхав із Познані до Херсона, перебували 57 громадян України (в тому числі двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість – із південних і східних областей. П’ятеро загинули на місці, одна людина – в лікарні.

За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкість.

Співчуття через трагедію висловила українським дипломатам влада Підкарпатського воєводства Польщі, в межах якого сталася ДТП.