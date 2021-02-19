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19 лютого 2021, Київ 12:20
Новини | Міжнародні

Автобус потрапив у ДТП в Єгипті. МЗС відомо про щонайменше трьох постраждалих українців

У МЗС зазначають, що консули посольства України в Єгипті взаємодіють із місцевою владою, аби допомогти українцям

Щойнайменше троє громадян України постраждали у ДТП, в яке потрапив їхній автобус на трасі Шарм-ель-Шейх – Каїр, написав у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули посольства України в Єгипті взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», – зазначив речник.

Для того, щоб потрапити до Єгипту в умовах пандемії, українцям необхідно мати при собі негативний ПЛР-тест або ж пройти цю процедуру в аеропорту після прильоту.

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