Автобус потрапив у ДТП в Єгипті. МЗС відомо про щонайменше трьох постраждалих українців

Щойнайменше троє громадян України постраждали у ДТП, в яке потрапив їхній автобус на трасі Шарм-ель-Шейх – Каїр, написав у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули посольства України в Єгипті взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», – зазначив речник.

Для того, щоб потрапити до Єгипту в умовах пандемії, українцям необхідно мати при собі негативний ПЛР-тест або ж пройти цю процедуру в аеропорту після прильоту.