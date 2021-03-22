До місця аварії українського автобуса в Польщі вирушив консул, почалося розслідування причин ДТП – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що до місця аварії українського автобуса в Польщі, що сталася минулої ночі, вирушив консул.

«Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Гаряча лінія для родичів: +48784138555», – написав утвітері речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше сьогодні він заявив, що внаслідок ДТП одна людина загинула і п’ятеро госпіталізовані.

Аварія сталася вночі поблизу села Кашице (Кашичі – укр.) у Підкарпатському воєводстві Польщі. На початку місяця у приблизно цьому ж районі в аварії українського автобуса загинули п’ятеро людей із загалом 57-ми, що їхали в автобусі, і всі були громадянами України.