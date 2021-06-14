В Румунії потрапив в ДТП мікроватобус з українцями, двоє з них загинули – МЗС

В Румунії мікроавтобус, в якому перебували українці, потрапив у дорожньо-транспортру пригоду: двоє людей загинули. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Рано-вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської Республіки. Загалом в авто перебували 16 українців та 1 громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм», – розповів Ніколенко.

За його словами, двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів – задовільний, загроз їхньому життю немає.

«Водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням – мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду. На доручення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби українські дипломати негайно почали взаємодію із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, встановили зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу», – додав речник МЗС.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилась на 17%.