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04 червня 2021, Київ 20:46
Новини | Міжнародні

У Киргизстані кортеж президента потрапив у ДТП, є загиблий

У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані (фото ілюстративне)

Кортеж президента Киргизстану Садира Жапарова потрапив у дорожньо-транспорту пригоду в Іссик-Кульській області країни.

Як повідомила пресслужба президента, аварія сталася, коли легковий автомобіль, за кермом якого був невідомий, не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався в один з автомобілів супроводу президента.

За попередньою інформацією, водій, який виїхав на зустрічну смугу був у нетверезому стані.

У результаті ДТП загинув співробітник служби Комітету нацбезпеки Киргизстану, також троє осіб травмовані. Сам Жапаров був в іншому авто, він не постраждав.

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