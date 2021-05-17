Внаслідок ДТП у Польщі померла ще одна українка – МЗС

Внаслідок аварії, яка сталася 5 березня поблизу місцевості Кашице у Польщі, померла ще одна громадянка України. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

«Факт смерті підтверджується. Громадянка, яка внаслідок аварії в Польщі 6 березня отримала важкі травми, перебувала на лікуванні в клініці реабілітаційної терапії в місті Отвоцк Мазовецького воєводства. Травми виявилися несумісні із життям», – розповів речник міністерства.

В МЗС додали, що українські консули нададуть рідним померлої необхідну допомогу в репатріації її тіла в Україну.

Катастрофа сталася пізно ввечері 5 березня, майже опівночі: автобус, що їхав рейсом із польської Познані до Херсону, незадовго до українського кордону з’їжджав із автостради A4 на пункт відпочинку «Кашице» (сусіднє село має традиційну українську назву Кашичі) в Підкарпатському воєводстві, недалеко від міст Перемишля і Ярослава. Але з невідомих причин він врізався в енергопоглинальний бар’єр на повороті на з’їзд, потім у бар’єри вздовж дороги і врешті злетів у придорожній рів.

Станом на 10 березня п’ять людей загинули – три жінки і двоє чоловіків – із загалом 57 людей в автобусі, які всі є громадянами України і з яких двоє водії. Поранених було 39, декого після надання допомоги виписали з лікарень; решта людей не потребували медичної допомоги.