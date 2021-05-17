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17 травня 2021, Київ 13:00
Новини | Події

Аварія маршрутки на Рівнещині: госпіталізовані четверо людей

Загалом у маршрутці сполученням Дубне-Рівне було близько 20 людей

У Дубенському районі Рівненської області вранці в понеділок перекинулась маршрутка з пасажирами, чотирьох людей госпіталізували, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

«ДТП сталася сьогодні близько 8:15 в селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням Дубне-Рівне, уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього – на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу», – повідомили в поліції.

Стан чотирьох пасажирів, яких вирішили госпіталізувати, наразі оцінюють медики.

Загалом у маршрутці було близько 20 людей. Поліція почала досудове розслідування.

Напередодні повідомлялося про пожежу в рейсовому автобусі на Львівщині, в якому було 20 пасажирів та 2 водії – ніхто не постраждав.

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