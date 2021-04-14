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14 квітня 2021, Київ 18:54
Новини | Події

Інформація щодо постраждалих українців внаслідок ДТП в Єгипті не надходила – МЗС

Аварія за участю вантажівки й автобуса сталася 13  квітня

Інформація щодо того, чи постраждали українці внаслідок аварії на півдні Єгипту, не надходила. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Інформація про постраждалих громадян України внаслідок зазначеного ДТП не надходила», – заявив Ніколенко.

Аварія за участю вантажівки й автобуса сталася 13 квітня у провінції Ас’ют за 320 кілометрів від Каїра. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 20 людей.

У лютому щойнайменше троє громадян України постраждали у ДТП, в яке потрапив їхній автобус на трасі Шарм-ель-Шейх – Каїр.

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