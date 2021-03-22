Двоє неповнолітніх загинули у ДТП на Миколаївщині

У Миколаївській області внаслідок зіткнення автомобілів загинули двоє підлітків. Про це повідомили у поліції.

ДТП сталося близько 16:15 на 134 км автодороги Р-75 «Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка». Зіткнулися автомобілі Opel Astra та Opel Zafira.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.