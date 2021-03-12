Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за порушення ПДР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Ухвалений Верховною Радою документ передбачає збільшення штрафу за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами з 51 до 510 гривень.

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину тепер становитиме 3 400 гривень.

За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди каратимуть штрафом у розмірі 3 400 гривен, позбавленням права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або арештом на строк від 10 до 15 діб. Раніше штраф за це порушення становив 510 гривень.

Штраф за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, тепер становить 3 400 гривень.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом, каратиметься штрафом у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від трьох до п’яти років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. До цього штраф становив 510 гривень.

За повторне порушення штраф сягатиме 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

За даними поліції, у 2020 році на українських дорогах трапилося понад 168 тисяч ДТП. Загалом загинула 3541 людина, зокрема 168 дітей, 1198 пішоходів та 235 велосипедистів.