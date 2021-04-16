Минулорічна ДТП на майдані Незалежності: справу щодо водія передали до суду

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно водія, який 30 жовтня 2020 року спричинив масштабну аварію у центрі Києва з двома загиблими, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, підозрюваний, достовірно знаючи про свій стан здоров’я та усвідомлюючи, що він у будь-який момент може погіршитися, сів за кермо технічно справного автомобіля марки «Land Rover Discovery». Рухаючись з боку вулиці Михайлівської в напрямку Алеї Героїв Небесної сотні, він виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем. Після цього, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, водій виїхав на пішохідну зону майдану Незалежності, та, не вживши негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що, згідно з висновками експертів, порушення з боку водія правил дорожнього руху в частині переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування транспортними засобами, «перебувають у прямому причинному зв’язку з виникненням цієї дорожньо-транспортної події та її наслідками».

30 жовтня 2020 року автомобіль Land Rover, водій якого, за даними прокуратури, втратив контроль над керуванням, заїхав на пішохідну зону на Майдані незалежності, в’їхав у зупинку громадського транспорту та протаранив кілька авто. Двоє людей загинули, четверо були травмовані.