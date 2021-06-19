Росія: в Москві горить склад піротехніки, є потерпілі

У столиці Росії Москві палає пожежа на складі піротехніки в центральній частині міста, лунають вибухи.

Пожежу в будівлі на набережній річки Москви, біля спорткомплексу «Лужники», гасять три пожежні вертольоти і пожежний катер.

За словами представників влади, житлових будинків поблизу немає, а тим, що далі, ніщо не загрожує.

Повідомляють про чотирьох потерпілих із легкими травмами: трьох пожежників і працівника складу. Троє з потерпілих відмовилися від шпиталізації, до лікарні забрали лише одного.