Вибух у будинку під Києвом: пожежу локалізували, рятувальники виявили тіло загиблого

Пожежу, яка почалася внаслідок вибуху у п’ятиповерховому житловому будинку у селі Білогородка під Києвом, вдалося локалізувати.

«Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна. В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого», – заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Пожежу гасили 62 людини, залучили 15 одиниць техніки.

Про причини вибуху досі не повідомляється. Раніше стало відомо, що двох людей госпіталізували, що шестеро постраждали, однак після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.