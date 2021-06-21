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Вибух і пожежа в 5-поверховому будинку під Києвом, у ДСНС повідомили про 2 шпиталізованих

Про причину вибуху в ДСНС не повідомляють

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про вибух і подальшу пожежу, що сталися 21 червня у п’ятиповерховому будинку в Білогородці під Києвом, внаслідок чого двох людей шпиталізували, з них одна – дитина 2008 року народження.

За повідомленням, вибух стався о 13:20 у квартирі на третьому поверсі.

Ще шість людей постраждали, але після огляду лікарями від госпіталізації відмовились, додали в ДСНС. На свіже повітря рятувальники вивели 40 людей.

Пожежа поширилася на 4-ий і 5-ий поверхи і покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, йдеться в повідомленні.

Про причину вибуху в ДСНС не повідомляють.

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