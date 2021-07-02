Вибух на нафтопереробному заводі в Румунії: щонайменше одна людина загинула

Щонайменше одна людина загинула, що п’ятеро отримали поранення через вибух на нафтопереробному заводі «Петромідія» 2 липня, повідомляє місцева влада.

Місцевий телеканал Digi24 поширив зняте туристом відео, на якому видно хмару чорного диму, яка піднімається над районом, де розташований завод. Він належить компанії Rompetrol Rafinare, яка входить до казахстанської групи KazMunayGas (KMG) International.

Причина вибуху наразі не відома. На місці працюють рятувальники та пожежники, які намагаються загасити вогонь. Префект округу Констанца, де розташований завод, Сільвіу Коша повідомив, що загрози нових вибухів немає.

Прем’єр-міністр країни Флорін Кицу заявив, що доручив урядовцям дослідити, чи є необхідність евакуювати місцевих жителів і туристів.

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Побудований за радянських часів завод розташований за кілька кілометрів від порту Констанца і безпосередньо межує із найбільшим морським курортом країни Мамая.

Міністр захисту довкілля Барна Танцош повідомив журналістам, що, хоча вибух не становив безпосередньої загрози завдяки напрямку вітру, який відніс дим у бік моря, ризики значної шкоди довкіллю все ще високі.

У 2019 році група заявила, що інвестувала близько 1 мільярда доларів у модернізацію «Петромідії».