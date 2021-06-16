Ізраїль заявляє про пожежі через «вогняні кулі», запущені зі Смуги Гази

Влада Ізраїлю заявила 16 червня, що пожежники борються з «чотирма пожежами, розпаленими повітряними кулями, запущеними... зі смуги Гази».

Ізраїльські військові також заявили, що застрелили палестинську жінку, яка нібито напала на солдат поблизу Рамалли на Західному березі. Цю версію заперечив родич жінки, заявивши, що вона «помилково пішла тією дорогою».

Напруга в регіоні лишається високою після бомбардування новим урядом Ізраїлю протягом ночі у відповідь на запуск таких куль напередодні.

Ці авіаудари стали першим нападом Ізраїлю на смугу Гази з моменту припинення вогню минулого місяця після 11 днів прикордонних боїв.

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Ізраїльські військові вранці 16 червня заявили, що їхні літаки атакували об’єкти угруповання «Хамас», де зберігалася зброя, у відповідь на запуск «вогняних куль», які, за словами місцевих пожежних, викликала близько 20 пожеж на півдні Ізраїлю.

Повідомлень про жертви з жодної сторони не надходило, і до ранку 16 червня спокій був відновлений.

Комплекси, проти яких завдано удари, використовуються «Хамасом» для зустрічей та планування атак, йдеться в заяві військових.

Палестинські джерела, які цитує агенція AFP, повідомили, що ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару щонайменше по одному об’єкту на схід від Хан-Юніса на півдні Смуги Газ, де проживає близько двох мільйонів людей.