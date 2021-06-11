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Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра

Заборона набере чинності в грудні 2021 року

В Ізраїлі заборонили продаж виробів із хутра. Відповідний документ підписала міністр захисту навколишнього середовища країни Гіла Гімліель, повідомляє The Jerusalem Post. Ізраїль став першою країною в світі, яка заборонила продаж виробів із хутра в масштабах всієї держави.

Заборона набере чинності в грудні 2021 року. При цьому в Ізраїлі, як і раніше, можна буде використовувати хутро в наукових і освітніх цілях, а також у релігійних обрядах. Покарання за порушення заборони передбачає штраф до 75 тисяч шекелів (це близько 627 тисяч гривень) або позбавлення волі на один рік.

«Залиште хутро тваринам»: акція зоозахисників у Києві – фоторепортаж
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«Залиште хутро тваринам»: акція зоозахисників у Києві – фоторепортаж

27 листопада до Всесвітнього дня без хутра активісти вийшли на одну з центральних вулиць Києва з гаслами «Хутро належить тваринам», «Ні кривавому розпродажу», «Залиште хутро тваринам»

Зоозахисники домагалися заборони на продаж хутра в Ізраїлі з 2009 року. За даними ізраїльської зоозахисної організації Animals Now, заборону на продаж хутра підтримують 86 відсотків жителів країни.

Упродовж останніх років десятки великих виробників одягу відмовляються від використання хутра.

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