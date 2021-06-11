Ізраїль першим у світі заборонив продаж виробів із хутра

В Ізраїлі заборонили продаж виробів із хутра. Відповідний документ підписала міністр захисту навколишнього середовища країни Гіла Гімліель, повідомляє The Jerusalem Post. Ізраїль став першою країною в світі, яка заборонила продаж виробів із хутра в масштабах всієї держави.
Заборона набере чинності в грудні 2021 року. При цьому в Ізраїлі, як і раніше, можна буде використовувати хутро в наукових і освітніх цілях, а також у релігійних обрядах. Покарання за порушення заборони передбачає штраф до 75 тисяч шекелів (це близько 627 тисяч гривень) або позбавлення волі на один рік.
Зоозахисники домагалися заборони на продаж хутра в Ізраїлі з 2009 року. За даними ізраїльської зоозахисної організації Animals Now, заборону на продаж хутра підтримують 86 відсотків жителів країни.
Упродовж останніх років десятки великих виробників одягу відмовляються від використання хутра.
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