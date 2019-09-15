У Дніпрі відбувся марш за права тварин

У Дніпрі 15 вересня кілька сотень людей провели марш, щоб привернути увагу громадськості до проблем гуманного ставлення до тварин. Це третя така всеукраїнська акція за права тварин, до якої долучились дніпряни.

Кількасот учасників акції, організованої активістами «UA Animals» і «Клубу соціального розвитку», тримали в руках плакати з написами «Дніпро за гуманність», «Вам – розвага, їм – муки», а також світлини із зображенням диких тварин у неволі.

Активісти пройшли з центру міста до дніпровського цирку, а потім до скверу Героїв, скандуючи «Досить мучити тварин», «Україна – гуманна країна», «Цирк – це ілюзія любові».

Як розповів Радіо Свобода організатор заходу Локі Джей фон Дорн, учасники акції висловили владі 11 головних вимог, серед яких заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях, для жебракування і фото послуг, розвиток центрів утримання тварин, які постраждали від людини, заборона хутрових ферм, сприяння створенню зоополіції тощо.

«Для нашого міста найактуальніше – це живодери-догхантери, які травлять собак і котів, це стерилізація тварин, яка не здійснюється, це притравочні станції, які існують в області, це контактний зоопарк, який діє в торговельно-розважальному комплексі, це цирки з тваринами, це хутра, які у нас починають носити з вересня. Діти носять хутро на сумках, як іграшки… Хочеться, щоб всі випадки жорстокого поводження з тваринами доводились до судів і винні отримували покарання, яке належить за законом. Вони мають розуміти, що за побиття собак, за те, що вони відрізають кішкам лапки, буде покарання, що тварини не безправні», – розповів Радіо Свобода Локі Джей фон Дорн.

Під час акції учасники провели кілька перформансів, зокрема, один з активістів спробував провести кілька годин в клітці, аби відчути те, що відчувають тварини. Також вони показали сценку жорстокого дресирування тварин, де ролі тварин зіграли люди.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, реакція дніпрян була загалом позитивною. Водії зустрічали учасників маршу гудками авто.

За даними організаторів, до Всеукраїнського маршу за тварин 15 вересня долучилися 24 міста – обласні центри, а також учасники української антарктичної експедиції.