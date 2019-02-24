У Запоріжжі мітингували за заборону хутряних ферм в Україні

У Запоріжжі на Фестивальній площі відбулася антихутряна акція «Знімай хутро назавжди». Учасники мітингу виступили на підтримку законопроекту, що має заборонити хутряні ферми і вирощування тварин для хутряного виробництва в Україні.

Мітингувальники принесли з собою плакати з написами «Вдягайся як хочеш – тільки без хутра», «Ваша примха – їхня смерть», «Друг не шуба» та інші, а також скандували «Україна – гуманна країна», «Краще голим, ніж у шубі».

«Ця акція має на меті підтримати закон України про заборону хутряного виробництва в Україні. В багатьох каїнах Європи відмовились від нього тому, що, по-перше, дуже забруднює довкілля, тому, що супроводжується страшною жорстокістю до тварин… Ми закликаємо людей берегти довкілля, тварин, відчути, як це, коли заради якоїсь краси тимчасової ти повинен відати життя. Якби кожна дівчина, що мріє про хутро, побачила, яким чином здирають з цих маленьких милих тваринок хутро, то, думаю, всі люди відмовились би від хутра», – вважає одна з організаторів акції, волонтер організації «Служба захисту тварин» Антоніна Брекало.

Дехто з мітингувальників також привів на захід із собою своїх домашніх улюбленців. Так, запорожець Артем Сафонов прийшов разом із 10-місячною лисицею Дорофеєю, яку викупив минулого року з хутряної ферми у Вінницькій області.

«Це явно не шуба – це друг, товариш. Звіроферм по України достатньо. Особливо люди не знають, де вони – нікого не цікавить, де їхнє хутро виробляють. Одна з них на Вінниччині. Це єдині, де білого кольору лисиць привезли з Канади. Ми в інтернеті списувались із дівчиною – вона поряд живе, у неї теж живуть домашні лиси. І вона поїхала, витягла з цього пекла нам лисичку. Песця ми взяли у східній Україні – там теж звіроферми є. Другий лис у нас рудий є, але він з диких», – розповів учасник акції Артем Сафонов.

Аналогічні акції за заборону хутряних ферм в Україні відбуваються і в інших містах.